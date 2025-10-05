Tragedia sulla Nepesina | auto contro albero morta una donna e grave marito
Tragedia nella tarda serata di ieri 4 ottobre sulla strada provinciale Nepesina, nel territorio di Civita Castellana. Intorno alle 22,30 un’auto con a bordo una coppia di coniugi ha perso il controllo finendo contro un albero lungo la carreggiata.Nell’impatto ha perso la vita la donna, per la. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: tragedia - nepesina
Si schianta con l’auto contro un palo durante un inseguimento, morto un 18enne - “I consorzi Rilegno e Conlegno, insieme al territorio, danno una piccola dimostrazione di quanto sia importante fare sistema. Da ilfattoquotidiano.it