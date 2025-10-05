Aveva appena compiuto 18 anni e un futuro ancora tutto da scrivere. Asia Oddenino, giovane di Oulx, è morta nella notte in un incidente stradale avvenuto a Settimo Vittone, in provincia di Torino. La ragazza viaggiava a bordo di una Land Rover Defender insieme a tre amici, tutti coetanei, quando l’auto si è ribaltata finendo fuori strada. Il dramma nella notte. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo era guidato da Marco Arlaud, diciottenne di Salbertrand, rimasto ferito insieme ad altri due ragazzi, uno di Sestriere e l’altro di Sauze d’Oulx. Tutti sono rimasti intrappolati tra le lamiere e sono stati estratti grazie all’intervento dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tragedia in strada, Asia muore a 18 anni appena compiuti: “L’auto si è completamente ribaltata”