Tragedia ad Ostuni | giù l' acqua di un anno ma l' allerta era solo gialla

Quotidianodipuglia.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L?acqua che invade i binari, non risparmiando il piazzale della stazione. La grandine che si abbatte su Villanova. Cavalcavia che diventano trappole. Fango e detriti a coprire e inondare le. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

tragedia ostuni gi249 acquaTragedia a Ostuni: Oronzo Epifani trovato morto dopo il nubifragio - Il corpo è stato individuato dai vigili del fuoco con l’ausilio di un elicottero, incastrato nella vegetazione lungo un canale di scolo che sfocia in mare, a pochi centinaia di metri dal luogo in cui ... Come scrive giornaledipuglia.com

tragedia ostuni gi249 acquaOstuni, bomba d’acqua con un morto: “una corretta manutenzione dei canali avrebbe potuto evitare una parte sostanziale dei danni” Confagricoltura Puglia - Di seguito un comunicato diffuso da Confagricoltura Puglia: “Una corretta manutenzione dei canali avrebbe potuto evitare una parte sostanziale dei danni causati dal nubifragio che giovedì si è abbattu ... Lo riporta noinotizie.it

