Tragedia ad Ostuni | giù l' acqua di un anno ma l' allerta era solo gialla

L'acqua che invade i binari, non risparmiando il piazzale della stazione. La grandine che si abbatte su Villanova. Cavalcavia che diventano trappole. Fango e detriti a coprire e inondare le.

