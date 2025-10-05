Tragedia a Glorenza la statua della fontana cede | muore schiacciato il 19enne Leon Moser

La bravata e il dramma nell’Alta Val Venosta. Un gesto spensierato si è trasformato in tragedia nella notte di sabato a Glorenza, nel cuore dell’Alta Val Venosta. Leon Moser, 19 anni, di Tubre, ha perso la vita dopo essere stato travolto da una statua di bronzo che ha ceduto improvvisamente mentre il giovane vi si era arrampicato per gioco. Era circa le tre del mattino quando il dramma si è consumato nella piazza Municipio del piccolo comune altoatesino. Leon si trovava con alcuni amici, reduci da una serata di festa. In un momento di leggerezza, ha deciso di salire sulla fontana del centro, dove svetta una statua in bronzo alta circa due metri, installata su una base sopraelevata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

