Traffico Roma del 05-10-2025 ore 19 | 30
Luceverde Roma vetrati oggi ferma la metro C lo stop al servizio è dovuto ai lavori all'interscambio con la linea B ricordiamo che gli autobus sostitutivi fermano a ridosso o in prossimità delle stazioni della metropolitana fino a tarda serata a Primavalle Primavalle festival durante la manifestazione non si potrà transitare in piazza Alfonso Capecelatro possibile Ovviamente i rallentamenti in zona è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationluce-verde20251005file87bae261-2e16-4c9d-a5e4-a7935a2fcf12PmCADtRuPor25gFWmMh. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: traffico - roma
