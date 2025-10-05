Luceverde Roma vetrati oggi ferma la metro C lo stop al servizio è dovuto ai lavori all'interscambio con la linea B ricordiamo che gli autobus sostitutivi fermano a ridosso o in prossimità delle stazioni della metropolitana fino a tarda serata a Primavalle Primavalle festival durante la manifestazione non si potrà transitare in piazza Alfonso Capecelatro possibile Ovviamente i rallentamenti in zona è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationluce-verde20251005filece9314aa-45a1-493a-ad7d-35fe8a694d5aPmCADtRuPor2M9sUALv. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-10-2025 ore 18:30