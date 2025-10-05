Traffico Roma del 05-10-2025 ore 16 | 30
Luceverde Roma Bentrovati oggi ferma la metro C lo stop al servizio è dovuto ai lavori all'interscambio con la linea B ricordiamo che gli autobus sostitutivi fermano a ridosso o in prossimità delle stazioni della metropolitana dalle 18 fino a tarda serata a Primavalle Primavalle festival durante la manifestazione non si potrà transitare in piazza Alfonso Capecelatro possibile Ovviamente i rallentamenti in zona è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationluce-verde20251005fileac6e4c3c-07dd-4487-bc5f-a575cbb658d5PmCADtRuPor2Q4YP4u9. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
