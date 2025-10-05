Traffico Roma del 05-10-2025 ore 11 | 30
Luceverde Roma Vetralla stamani sulla sagrato di San Pietro l'incontro tra Papa Leone quattordicesimo ai fedeli in occasione del Giubileo del mondo missionario ed emigrati alle 12 la domenicale non si escludono disagi per il traffico oggi ferma la metro C lo stop al servizio è dovuto ai lavori all'interscambio con la linea B ricordiamo che gli autobus sostitutivi fermano a ridosso o in prossimità delle stazioni della metropolitana dalle 18 fino a tarda serata a Primavalle Primavalle festival durante la manifestazione non si potrà transitare in piazza Alfonso Capecelatro possibile Ovviamente i rallentamenti è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: traffico - roma
Traffico Roma del 18-07-2025 ore 19:30
Traffico Roma del 20-07-2025 ore 11:30
Traffico Roma del 19-07-2025 ore 11:30
A Roma più di 100mila manifestanti. Traffico deviato sulla Tangenziale, applausi dalle finestre - facebook.com Vai su Facebook
#Viabilità | #traffico | Tangenziale Est Code tra Via Nomentana e Via dei Campi Sportivi direzione Stadio Code tra Tburtina e San Lorenzo direzione San Giovanni #Luceverde | #Roma - X Vai su X
Traffico Lazio del 05-10-2025 ore 09:30 - luce verde Lazio ventola ti giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio tipici del periodo autunnale fino alle 22 blocco dei mezzi ... Scrive romadailynews.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-10-2025 ore 10:25 - Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla Pontina a causa di un incidente che ha ... Riporta romadailynews.it