Traffico Roma del 05-10-2025 ore 08 | 30
Luceverde Roma Bentrovati stamani sulla sagrato di San Pietro l'incontro tra Papa Leone quattordicesimo ai fedeli In occasione della Giubileo del mondo missionario ed Emirati alle 12 la domenica le non si escludono disagi per il traffico oggi ferma la metro C lo stop al servizio è dovuto ai lavori all'interscambio con la linea B ricordiamo che gli autobus sostitutivi fermano a ridosso o in prossimità delle stazioni della metropolitana dalle 18 fino a tarda serata a Primavalle Primavalle festival durante la manifestazione non si potrà transitare in piazza Alfonso Capecelatro possibile Ovviamente i rallentamenti è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: traffico - roma
Traffico Roma del 18-07-2025 ore 19:30
Traffico Roma del 20-07-2025 ore 11:30
Traffico Roma del 19-07-2025 ore 11:30
A Roma più di 100mila manifestanti. Traffico deviato sulla Tangenziale, applausi dalle finestre - facebook.com Vai su Facebook
#Viabilità | #traffico | Tangenziale Est Code tra Via Nomentana e Via dei Campi Sportivi direzione Stadio Code tra Tburtina e San Lorenzo direzione San Giovanni #Luceverde | #Roma - X Vai su X
Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-10-2025 ore 07:25 - Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul tratto Urbano della A24 per la presenza ... romadailynews.it scrive
Traffico Roma del 03-10-2025 ore 19:30 - Luceverde Roma vetro Mattia l'ascolto sul grande raccordo anulare traffico rallentato in carreggiata esterna tra uscite Pontina e Tuscolana sulla ... Come scrive romadailynews.it