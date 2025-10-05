Traffico Roma del 05-10-2025 ore 08 | 30

Luceverde Roma Bentrovati stamani sulla sagrato di San Pietro l'incontro tra Papa Leone quattordicesimo ai fedeli In occasione della Giubileo del mondo missionario ed Emirati alle 12 la domenica le non si escludono disagi per il traffico oggi ferma la metro C lo stop al servizio è dovuto ai lavori all'interscambio con la linea B ricordiamo che gli autobus sostitutivi fermano a ridosso o in prossimità delle stazioni della metropolitana dalle 18 fino a tarda serata a Primavalle Primavalle festival durante la manifestazione non si potrà transitare in piazza Alfonso Capecelatro possibile Ovviamente i rallentamenti è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

