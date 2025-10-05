Traffico paralizzato a Bologna per la manifestazione il bilancio | Camion in ritardo di ore e rischio penali

Bologna, 5 ottobre 2025 – “I nostri camion hanno avuto un ritardo medio di un’ora e mezza o due per chi arrivava dalla A13 andando verso Bologna. Lo snodo era completamente paralizzato, per le aziende dell’autotrasporto venerdì è stata una brutta giornata”. Così Silvia Bernabei, presidente dell’Area sovracomunale dell’Appennino Bolognese della Cna e imprenditrice nella Bernabei Trasporti, con sedi in Valsamoggia e Alto Reno, commenta i disagi dovuti agli ottantamila cittadini in marcia per Gaza e la Flotilla, due giorni fa. A migliaia, infatti, hanno bloccato tangenziale e autostrada, e fino a sera, in gran parte della città, si è potuto procedere solo a passo d’uomo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

