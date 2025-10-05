Traffico Lazio del 05-10-2025 ore 17 | 30

Romadailynews.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luceverde Roma Bentrovati oggi ferma la metro C lo stop al servizio è dovuto ai lavori all'interscambio con la linea B ricordiamo che gli autobus sostitutivi fermano a ridosso o in prossimità delle stazioni della metropolitana dalle 18 fino a tarda serata a Primavalle Primavalle festival durante la manifestazione non si potrà transitare in piazza Alfonso Capecelatro possibile Ovviamente i rallentamenti in zona è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationluce-verde20251005filefc6089e1-6771-481c-afa3-4b0f63d2ffedPmCADtRuPor2LsHzULq. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

traffico lazio del 05 10 2025 ore 17 30

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 05-10-2025 ore 17:30

In questa notizia si parla di: traffico - lazio

Traffico Lazio del 20-07-2025 ore 17:30

Traffico Lazio del 13-07-2025 ore 09:30

Traffico Lazio del 13-07-2025 ore 17:30

traffico lazio 05 10Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-10-2025 ore 17:25 - Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la diramazione Roma nord traffico ... Lo riporta romadailynews.it

traffico lazio 05 10Traffico Lazio del 05-10-2025 ore 09:30 - luce verde Lazio ventola ti giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio tipici del periodo autunnale fino alle 22 blocco dei mezzi ... Come scrive romadailynews.it

Cerca Video su questo argomento: Traffico Lazio 05 10