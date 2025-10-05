luce verde Lazio ventola ti giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio tipici del periodo autunnale fino alle 22 blocco dei mezzi pesanti sulla viabilità extraurbana medico Massa a pieno carico superiore a 7 tonnellate e mezza sono esclusi i mezzi autorizzati per legge ricordiamo i lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino che resta chiusa in entrambi i sensi di marcia superiore Belmonte Castello si tratta di lavori nella galleria capodichina la conclusione dei lavori è prevista per la fine di questo mese a Roma oggi ferma la metro C lo stop al servizio dovuto ai lavori all'interscambio con la linea B ricordiamo che gli autobus sostitutivi fermano a ridosso o in prossimità delle stazioni della metropolitana è tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 05-10-2025 ore 09:30