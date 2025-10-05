tradimento anticipazioni 10 ottobre 2025

A casa di Guzide si presenta Cemile, l’ostetrica che ha fatto nascere Dundar, che afferma che Guzide non è la sua vera madre e dovrebbe ripetere il test. Umit finalmente è deciso a dichiararsi a Yesim, ma durante la cena lei riceve una telefonata di Dundar. Usciti dal ristorante, Umit la segue, vede un uomo salire sulla sua auto e ritorna a casa con il cuore affranto. Kadriye irrompe in casa di Mualla e le rinfaccia i torti subiti da suo marito, ma viene accusata di puntare alle ricchezze della dinastia Dicleli. Kahraman arriva in quel momento e capisce che la zia ha cercato di allontanarla da lui offrendole dei soldi. 🔗 Leggi su Soapvibes.it

