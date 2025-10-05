La luce in fondo al tunnel finalmente si intravede con il piano di pace di Donald Trump per girare veramente pagina nella tragedia di Gaza. E l'Italia avrà un ruolo in prima linea con un contingente interforze a fianco delle truppe arabe di stabilizzazione della Striscia ridotta in macerie. I prossimi giorni saranno cruciali con i colloqui in Egitto, probabilmente a Sharm el Sheik, fra gli emissari di Hamas, gli israeliani, i mediatori arabi e soprattutto l'inviato speciale della Casa Bianca, Steve Witkoff e il genero del presidente Trump, Jared Kushner. Non ci sarà la solita melina, ma tempi stretti, pochi giorni, per avviare il piano di pace. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tra ottimismo e insidie una road map in salita. Ecco tutte le trappole sulla strada della pace