Tra ottimismo e insidie una road map in salita Ecco tutte le trappole sulla strada della pace
La luce in fondo al tunnel finalmente si intravede con il piano di pace di Donald Trump per girare veramente pagina nella tragedia di Gaza. E l'Italia avrà un ruolo in prima linea con un contingente interforze a fianco delle truppe arabe di stabilizzazione della Striscia ridotta in macerie. I prossimi giorni saranno cruciali con i colloqui in Egitto, probabilmente a Sharm el Sheik, fra gli emissari di Hamas, gli israeliani, i mediatori arabi e soprattutto l'inviato speciale della Casa Bianca, Steve Witkoff e il genero del presidente Trump, Jared Kushner. Non ci sarà la solita melina, ma tempi stretti, pochi giorni, per avviare il piano di pace. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: ottimismo - insidie
