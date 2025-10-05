Tra Juventus e Milan restano noia fischi e rimpianti

Panorama.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è stato un grande spettacolo e, forse, non era lecito aspettarselo. Juventus e Milan si giocavano poco nella notte dello Stadium, classifica alla mano, ma la posta in palio per Tudor e Allegri era cos’ alta da suggerire un copione che ha partorito una partita a lungo noiosa, bloccata e che si è accesa soltanto per pochi e selezionati episodi dopo gli sbadigli dell’intervallo. Poteva e doveva vincerla il Milan, perché regalare agli avversari un rigore tirato in curva (Pulisic), una ciabattata timida da tre metri e un’altra masticata da ottima posizione (Leao) giustifica il successo ai punti. 🔗 Leggi su Panorama.it

