Tra conferme sorprese e cambi forzati | le probabili formazioni di Juventus-Milan

Gazzetta.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus-Milan è il big match della sesta giornata. All’Allianz Stadium, Bremer e Thuram dovrebbero partire dalla panchina: Tudor valuta l’inserimento di Rugani al centro della difesa accanto a Gatti e Kelly. In attacco torna titolare David, mentre Vlahovic dovrebbe iniziare fuori. Sul fronte rossonero, Allegri recupera Tomori e conferma il tandem difensivo composto da Gabbia e Pavlovic. Sulla corsia sinistra, spazio a Bartesaghi che prenderà il posto dello squalificato Estupinan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

