Tra conferme sorprese e cambi forzati | le probabili formazioni di Juventus-Milan

Juventus-Milan è il big match della sesta giornata. All’Allianz Stadium, Bremer e Thuram dovrebbero partire dalla panchina: Tudor valuta l’inserimento di Rugani al centro della difesa accanto a Gatti e Kelly. In attacco torna titolare David, mentre Vlahovic dovrebbe iniziare fuori. Sul fronte rossonero, Allegri recupera Tomori e conferma il tandem difensivo composto da Gabbia e Pavlovic. Sulla corsia sinistra, spazio a Bartesaghi che prenderà il posto dello squalificato Estupinan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tra conferme, sorprese e cambi forzati: le probabili formazioni di Juventus-Milan

In questa notizia si parla di: conferme - sorprese

Milan-Liverpool, che exploit: due conferme, una novità e due sorprese per Allegri

Robur, ecco i gironi tra conferme e sorprese. Coppa Italia: il 31 agosto il derby con i Leoni

Probabili formazioni Juve Parma: Tudor sembra avere le idee chiare. Tra conferme e sorprese, ecco l’11 che dovrebbe battezzare l’esordio in Serie A

? La graduatoria dell’Official Aviation Guide ridisegna la mappa dei grandi aeroporti: conferme, sorprese e hub emergenti segnano il ritmo dei voli internazionali Leggi l'articolo #megahubs2025 - facebook.com Vai su Facebook

Tra sorprese e difficoltà, i rookie lasciano Baku con segnali di crescita e tanta voglia di conferme - X Vai su X

Tra conferme e sorprese - Nel precedente articolo abbiamo cercato di comprendere quali siano i principali trend di mercato per le vetture elettrificate. Si legge su quattroruote.it