Tra Allegri e gli juventini c' è stato amore e odio | stasera lo Stadium lo accoglierà così

Gazzetta.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attuale allenatore del Milan ha un rapporto speciale col popolo juventino che lo accolse male, ma poi lo ha sempre supportato anche nei momenti difficili. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

tra allegri e gli juventini c 232 stato amore e odio stasera lo stadium lo accoglier224 cos236

© Gazzetta.it - Tra Allegri e gli juventini c'è stato amore e odio: stasera lo Stadium lo accoglierà così...

In questa notizia si parla di: allegri - juventini

Allegri, Tapiro d'oro da Striscia la notizia: «Io in Premier? C'&#232; la Manica e non ho i braccioli per nuotare» - Massimiliano Allegri è ancora senza squadra, motivo per cui ma Valerio Staffelli gli ha consegnato un Tapiro d'oro con ... Riporta corriere.it

Allegri: “Squadra da scudetto? Ci mancano 85 punti per arrivare in cima. C’&#232; un dettaglio…” - L'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida sul campo dell'Udinese. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Allegri Juventini C 232