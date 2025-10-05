Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "Vogliamo governare questa regione per contribuire a migliorare la vita dei cittadini toscani con operazioni chiave come il reddito sociale, i contributi per il diritto studio, il netto miglioramento della sanità di tutti i territori. Abbiamo coraggio, franchezza e ambizione e non ci nascondiamo: siamo contro il riarmo, per la pace, contro l'orrore di Gaza e ogni forma di disuguaglianza. Uniamo due grandi storie: quella della sinistra e quella dell'ambientalismo e oggi la giustizia sociale e quella ambientale sono più che mai centrali". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs in un intervista a Quotidiano Nazionale sulle elezioni regionali della Toscana, dove da domani insieme ad Angelo Bonelli inizierà un tour elettorale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Toscana: Fratoianni, 'vogliamo governare per migliorare vita toscani, risorse a sanità'