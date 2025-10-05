Toscana | Fratoianni ' vogliamo governare per migliorare vita toscani risorse a sanità'

Iltempo.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "Vogliamo governare questa regione per contribuire a migliorare la vita dei cittadini toscani con operazioni chiave come il reddito sociale, i contributi per il diritto studio, il netto miglioramento della sanità di tutti i territori. Abbiamo coraggio, franchezza e ambizione e non ci nascondiamo: siamo contro il riarmo, per la pace, contro l'orrore di Gaza e ogni forma di disuguaglianza. Uniamo due grandi storie: quella della sinistra e quella dell'ambientalismo e oggi la giustizia sociale e quella ambientale sono più che mai centrali". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs in un intervista a Quotidiano Nazionale sulle elezioni regionali della Toscana, dove da domani insieme ad Angelo Bonelli inizierà un tour elettorale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

toscana fratoianni vogliamo governare per migliorare vita toscani risorse a sanit224

© Iltempo.it - Toscana: Fratoianni, 'vogliamo governare per migliorare vita toscani, risorse a sanità'

In questa notizia si parla di: toscana - fratoianni

Fratoianni: “In Toscana saremo un pilastro della giunta. Renzi? Noi non mettiamo veti, casomai lo fanno gli altri”

Regionali Toscana 2025, Avs si presenta. Fratoianni: “Obiettivo sorpresa e battere le destre”

Toscana: Fratoianni, 'vogliamo governare per migliorare vita toscani, risorse a sanità' - "Vogliamo governare questa regione per contribuire a migliorare la vita dei cittadini toscani con operazioni chiave come il reddito sociale, i contributi per il diritto stud ... Si legge su iltempo.it

toscana fratoianni vogliamo governareFratoianni: “In Toscana saremo un pilastro della giunta. Renzi? Noi non mettiamo veti, casomai lo fanno gli altri” - Elezioni Regionali in Toscana il 12 e 13 ottobre, il campo largo ricandida il governatore Eugenio Giani. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Toscana Fratoianni Vogliamo Governare