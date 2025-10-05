Sabato 11 e domenica 12 tornano le ‘ Giornate Fai di Autunno ’, l’amato e atteso evento di piazza che il Fondo per l’Ambiente Italiano dedica al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Tantissimi i luoghi che verranno aperti grazie al contributo dei volontari Fai e agli studenti ‘Apprendisti Ciceroni’. Nella provincia di Ancona saranno 10, di cui quattro nel capoluogo: la Caserma dei Vigili del Fuoco, il Palazzo del Comune, che permetterà di comprendere lo sviluppo architettonico e urbanistico del quartiere Adriatico, la chiesa di Santa Barbara, all’interno del comprensorio della Marina Militare nel quartiere del Piano, che conserva preziosi cimeli provenienti dalla chiesa della Madonna del Mare di Pola salvati in seguito dell’esodo giuliano dalmata, e Villa Favorita, oggi sede del centro ricerche e studi Istao, circondata da un pregevole parco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tornano le "Giornate Fai di Autunno". Dieci i luoghi da visitare in provincia: c’è la caserma dei Vigili del fuoco