torna sulle scene giorgio ciccarelli con il nuovo singolo peccati

MILANO – Torna sulle scene discografiche Giorgio Ciccarelli, figura cardine della musica alternativa italiana (ex Carnival of Fools, Sux! e 15 anni di militanza negli Afterhours), con il nuovo singolo “Peccati”, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il singolo annuncia la pubblicazione del suo quarto album solista “A luci spente” previsto in uscita il prossimo 28 novembre su CD, LP, LP colorato oro tramite Vrec Music Label Audioglobe distribuzione. Si rinnova anche nel suo nuovo disco la collaborazione con Tito Faraci (sceneggiatore di fumetti, romanziere e molto altro.) che ha scritto i testi dell’album “A luci spente”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

