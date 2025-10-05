Torna Pynchon Noir postmoderno
Dopo dodici anni di silenzio letterario, Thomas Pynchon torna nelle librerie con Shadow Ticket, un noir ironico, surreale e decisamente postmoderno, ambientato nel 1932, tra le sale da ballo del Midwest e le oscure trame europee che preannunciano l’ascesa del fascismo e del nazismo. Il romanzo sarà pubblicato martedì da Penguin Press negli Stati Uniti e da Jonathan Cape nel Regno Unito, mentre in Italia arriverà per Einaudi. Come già accaduto nei suoi precedenti noir postmoderni, Pynchon utilizza la struttura del giallo per poi smontarla pezzo dopo pezzo. Le indagini di McTaggart non portano a soluzioni rassicuranti, ma aprono nuove domande. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: torna - pynchon
#Film - Paul Thomas Anderson torna in grande stile con #UnaBattagliaDopoLAltra riuscendo nella non facile impresa di adattare, ancora una volta, Thomas Pynchon per il grande pubblico. - facebook.com Vai su Facebook
Un grande regista contemporaneo, un cast stellare, le lodi di nomi storici del cinema. #PaulThomasAnderson torna nelle sale italiane con #UnaBattagliaDopoLaltra Libero adattamento di "Vineland", romanzo di Thomas Pynchon, racconta la storia di un ex ri - X Vai su X
Torna Pynchon. Noir postmoderno - Dopo dodici anni di silenzio letterario, Thomas Pynchon torna nelle librerie con Shadow Ticket, un noir ironico, surreale e ... Riporta msn.com
Thomas Pynchon, il nono romanzo martedì in libreria - (di Alessandra Baldini) Thomas Pynchon torna in libreria il 7 ottobre, 12 anni dopo Bleeding Edge. Riporta ansa.it