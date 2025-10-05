torna pynchon noir postmoderno

Dopo dodici anni di silenzio letterario, Thomas Pynchon torna nelle librerie con Shadow Ticket, un noir ironico, surreale e decisamente postmoderno, ambientato nel 1932, tra le sale da ballo del Midwest e le oscure trame europee che preannunciano l’ascesa del fascismo e del nazismo. Il romanzo sarà pubblicato martedì da Penguin Press negli Stati Uniti e da Jonathan Cape nel Regno Unito, mentre in Italia arriverà per Einaudi. Come già accaduto nei suoi precedenti noir postmoderni, Pynchon utilizza la struttura del giallo per poi smontarla pezzo dopo pezzo. Le indagini di McTaggart non portano a soluzioni rassicuranti, ma aprono nuove domande. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

