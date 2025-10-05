Torna la Mille Mila Bici 2025 Milano invasa dalle biciclette
Domenica 5 ottobre la capitale lombarda ha ospitato una gigantesca festa a pedali grazie alla Mille Mila Bici, "Che bellezza in bicicletta!" L'evento si è snodato per le strade del centro, dal parco Sempione a corso Buenos Aires e piazzale Loreto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: torna - mille
Un Richard Mille da 300mila euro strappato dal polso in strada: derubato davanti alla figlia mentre torna in albergo
Slush’D torna a Bolzano: mille innovatori attesi da tutta Europa
Torna “Creattiva”, in fiera più di mille corsi e laboratori
Un pane, mille storie. Torna la Festa Internazionale della Storia e ci porta dritti al Giubileo del 1300, quando Fidenza – allora Borgo San Donnino – era tappa speciale per i pellegrini della Via Francigena. Insieme rivivremo la leggenda di Palmerio, simb - facebook.com Vai su Facebook
Mille Mila Bici 2025, pedalata collettiva per le vie del centro di Milano - Domenica 5 ottobre 2025 torna a Milano la Mille Mila Bici, la grande pedalata cittadina gratuita e aperta a tutti per ribadire la necessità di una città più sicura, sostenibile ed efficiente per tutti ... Segnala mentelocale.it
Torna la pedalata cittadina più grande d’Italia - Il 5 ottobre a Milano torna Mille Mila Bici 2025: un evento per promuovere la mobilità sostenibile e la ciclabilità ... bikeitalia.it scrive