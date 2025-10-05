Torna il caso scommesse squalifica pesantissima | stagione già finita

Una nuova bufera travolge il calcio italiano, ancora una volta un caso scommesse: squalifica pesante e stagione finita. Ci risiamo, verrebbe da dire. Il calcio, quello che dovrebbe essere solo passione, sacrificio e sogno, torna a essere macchiato da episodi che nulla hanno a che vedere con lo sport. Le scommesse, ancora loro, entrano prepotentemente nella scena. Una nuova tegola, dunque, che si abbatte su un mondo che fatica a tenere lontane le ombre del passato, e che inevitabilmente riapre ferite mai del tutto rimarginate. Ancora una volta una società che, suo malgrado, perde un calciatore. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

