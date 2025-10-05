Da Motegi a Mandalika è cambiato tutto per Francesco Bagnaia, che una settimana dopo aver dominato il weekend giapponese (pole position e doppietta Sprint+GP) ha toccato il punto più basso del suo percorso in MotoGP. Pecco ha vissuto un fine settimana da incubo, perdendo totalmente il feeling con la moto che aveva trovato tra i Test di Misano ed il round nipponico. 17° nelle pre-qualifiche, 16° in qualifica, 14° (ultimo tra i piloti giunti al traguardo) nella Sprint e caduto in gara. Un ruolino di marcia terrificante per il tre volte campione del mondo, che ha riscontrato delle problematiche importanti sulla sua Ducati GP25 non avendo modo di spingere al massimo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tormento Bagnaia: dal sollievo di Motegi al peggior weekend della carriera a Mandalika