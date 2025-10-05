Torino Land Rover si ribalta | muore ragazza 18enne feriti altri tre giovani in macchina a Settimo Vittone

Una 18enne è morta in un incidente stradale a Settimo Vittone, a nord di Ivrea. L’auto su cui viaggiava con tre coetanei tutti originari dell’Alta Valle di Susa è uscita di strada e si è ribaltata. I vigili del fuoco li hanno liberati dalle lamiere. La giovane è deceduta in ospedale, gli altri tre hanno riportato ferite lievi. 🔗 Leggi su Fanpage.it