Torino Land Rover si ribalta | muore ragazza 18enne feriti altri tre giovani in macchina a Settimo Vittone
Una 18enne è morta in un incidente stradale a Settimo Vittone, a nord di Ivrea. L’auto su cui viaggiava con tre coetanei tutti originari dell’Alta Valle di Susa è uscita di strada e si è ribaltata. I vigili del fuoco li hanno liberati dalle lamiere. La giovane è deceduta in ospedale, gli altri tre hanno riportato ferite lievi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: torino - land
Lazio-Torino finisce 3-3: il rocambolesco pareggio tra var, rigore e rissa. Cosa è successo All'Olimpico, con i biancocelesti che acciuffano il pareggio dal dischetto Pareggio rocambolesco tra Lazio e Torino (3-3) nel match valido per la sesta giornata di Serie A. - facebook.com Vai su Facebook
Former Napoli and Torino defender Nikola Maksimovic available as free agent signs one year deal at NK Kustosija. - X Vai su X
Torino, Land Rover si ribalta: muore ragazza 18enne, feriti altri tre giovani in macchina a Settimo Vittone - L’auto su cui viaggiava con tre coetanei tutti originari dell’Alta Valle di Susa è uscita di strada e si è ribaltata. Da fanpage.it