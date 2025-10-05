Tomaselli | Siamo partite bene anche in campionato Quest’anno sono convinta di una cosa

Inter News 24 Le parole di Martina  Tomaselli, calciatrice dell’Inter Women, dopo la vittoria nella prima giornata di Serie A contro la Ternana. Martina Tomaselli ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni di Inter TV dopo la brillante vittoria dell’ Inter Women contro la Ternana, travolta con un netto 5-0. L’attaccante nerazzurra, tra le protagoniste del successo, ha aperto le marcature dopo appena dieci minuti, indirizzando subito una partita dominata in ogni fase di gioco. VITTORIA ALL’ESORDIO – Siamo partite con il piede giusto. Abbiamo fatto vedere il nostro carattere, mettendo in campo tanta grinta e tanto cuore. 🔗 Leggi su Internews24.com

