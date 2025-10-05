Inter News 24 Le parole di Martina Tomaselli, calciatrice dell’Inter Women, dopo la vittoria nella prima giornata di Serie A contro la Ternana. Martina Tomaselli ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni di Inter TV dopo la brillante vittoria dell’ Inter Women contro la Ternana, travolta con un netto 5-0. L’attaccante nerazzurra, tra le protagoniste del successo, ha aperto le marcature dopo appena dieci minuti, indirizzando subito una partita dominata in ogni fase di gioco. VITTORIA ALL’ESORDIO – Siamo partite con il piede giusto. Abbiamo fatto vedere il nostro carattere, mettendo in campo tanta grinta e tanto cuore. 🔗 Leggi su Internews24.com

Tomaselli: «Siamo partite bene anche in campionato. Quest'anno sono convinta di una cosa»