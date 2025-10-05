Tom Holland in The Partner la nuova film di Jason Bateman

Il panorama cinematografico e televisivo si arricchisce di nuovi progetti che coinvolgono figure di spicco del settore. Tra questi, un ruolo di primo piano è riservato a Tom Holland, il quale si prepara a un 2026 ricco di uscite importanti. Parallelamente, anche altri protagonisti del mondo dello spettacolo sono impegnati in produzioni di grande rilievo, confermando la dinamicità e la varietà delle prossime stagioni. il nuovo progetto di tom holland. un thriller tratto da un romanzo di john grisham. Tom Holland sarà protagonista e produttore esecutivo di The Partner, un film che trae ispirazione dall’omonimo romanzo scritto da John Grisham. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

