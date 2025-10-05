Maxi striscione dei tifosi del Napoli all’esterno del Maradona: il messaggio è ad Inter e Milan. Il Napoli scenderà in campo fra pochi minuti per affrontare il Genoa, in uno Stadio Diego Armando Maradona ancora una volta gremito. L’entusiasmo è alle stelle per una squadra rafforzatasi alla grande in quest’estate e che punta ad una stagione da protagonista in tutte le competizione. Lo striscione di Curva A e Curva B (FOTO). Prima dell’inizio del match, la tifoseria del Napoli ha però colto l’occasione per una nuova iniziativa. Curva A e Curva B hanno infatti esposto all’esterno dello stadio uno striscione enigmatico, ma che ha tutta l’aria di essere un nuovo attacco alle curve di Inter e Milan, coinvolte da torbidi casi giudiziari. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Tifosi Napoli, maxi striscione di Curva A e Curva B: messaggio ad Inter e Milan? (FOTO)