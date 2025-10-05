Il franchise de “The Strangers” ha vissuto una parabola complessa, caratterizzata da un successo di culto ma anche da risultati deludenti al botteghino. Nonostante il flop commerciale di “The Strangers: Chapter 2”, il film ha stabilito un record singolare su Rotten Tomatoes, distinguendosi per alcune peculiarità nelle recensioni degli utenti. Questo articolo analizza i dettagli della saga, le performance dei vari capitoli e le dinamiche che hanno influenzato la percezione pubblica. andamento e performance dei film della saga. il primo capitolo e il punto di partenza. Il film originale del 2008, interpretato da Liv Tyler e Scott Speedman, è riconosciuto come una pietra miliare nel sotto-genere dell’home invasion horror. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - The Strangers: capitolo 2 fa record su Rotten Tomatoes