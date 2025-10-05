The Rock | Avevo in programma di ritirarmi contro John Cena a WrestleMania 29

The Rock ha spiegato perché John Cena doveva essere l’ultimo avversario della sua carriera in WWE prima del ritiro del 17 volte campione del mondo a dicembre. Il Final Boss ha rivelato di aver avuto in mente una data per ritirarsi e passare il testimone al rapper di Boston. Il 53enne ha discusso del suo incontro con John a WrestleMania 29, quando lo affrontò per il secondo anno consecutivo allo Show of Shows. Ha raccontato a NPR di essersi strappato sia l’addome che i tendini adduttori e quadricipiti dal bacino, ma di averlo tenuto segreto. Le sue parole. “Non volevo dirlo a John perché sapevo che l’incontro sarebbe finito presto, non potevo accettarlo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

