The Pitt | qual è il segreto del successo della serie?

Ha fatto incetta di premi, sta per partire la seconda stagione in America e da noi finalmente arrivata la prima. Perché è così amata? Perché sembra E.R. che incontra 24. Quindci episodi sono oggi un'anomalia seriale. Non tanto per la tv generalista - che ancora resiste - ma sicuramente per il via cavo e lo streaming. HBO Max, che è una piattaforma a metà strada tra i due, sembra aver creato l'ennesimo capolavoro: The Pitt, in onda in Italia ogni mercoledì su Sky e NOW, mentre a gennaio è attesa la seconda stagione in America. Come ha fatto? Semplice, invece di combattere il vecchio sistema di "fare serialità", ha provato ad unirlo sapientemente al nuovo.

