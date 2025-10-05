The Partner | Tom Holland sarà diretto da Jason Bateman
Jason Bateman è stato scelto per dirigere The Partner, l’adattamento cinematografico del romanzo omonimo di John Grisham. La carriera registica di Jason Bateman continua ad evolversi in maniera diametralmente opposta alla sua natura da artistica comico. Dopo aver diretto vari episodi di serie acclamate dalla critica come “ The Ozark ” e “ Black Rabbit “, infatti, Bateman si appresta a sedersi sulla sedia da regista per The Partner, dirigendo tra l’altro Tom Holland (sagà Spider-Man), nel doppio ruolo di protagonista e produttore con la sua Billy17, assieme al fratello Harry Holland e Will South. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
