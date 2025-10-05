‘Tesori dei Faraoni’ alle Scuderie del Quirinale a Roma

(Adnkronos) – Sono arrivate alle Scuderie del Quirinale, nella notte tra il 4 e il 5 ottobre, le preziose opere della mostra “Tesori dei Faraoni”, uno degli eventi più attesi della prossima stagione espositiva. Dopo un lungo viaggio dal Museo Egizio del Cairo, centotrenta capolavori dell’arte egizia – tra statue, gioielli, sarcofagi e reperti provenienti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

I Tesori dei Faraoni, la mostra alle Scuderie del Quirinale

