Terzo posto a Malvolti e Simonelli per ’La scalata’
Con il libro "La scalata", gli scrittori Armido Malvolti e Giordano Simonelli, entrambi di Castelnovo Monti, si sono aggiudicati il 3° premio assoluto alla XXVI edizione del "Premio Letterario Universum", promosso dalla "Universum Academy Switzerland", con sede a Ponte Tresa (Svizzera). La premiazione, a cui parteciperanno autori provenienti anche dall’estero, è in programma stamattina, alle 10, presso l’hotel Posta di Reggio. Pur avendo sede in Svizzera, da alcuni anni la Universum Academy organizza le cerimonie di premiazione in Italia, dopo Pescara e Rimini, ora nella nostra provincia. Pubblicato da "Edizioni Helicon" di Arezzo, "La Scalata" è stato ritenuto meritevole del 3° premio per la sezione riservata ai romanzi editi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: terzo - posto
