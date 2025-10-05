"Contentissimo di iniziare la nuova avventura con la maglia del Tolentino". Si dice ottimista Riccardo Cappa, l’ultimo arrivato della squadra cremisi; si tratta di un giocatore offensivo che aveva iniziato la stagione con la maglia della Civitanovese. Testa al campionato. Tolentino protagonista oggi a Trodica, un big match in cui sarà importante tornare a fare punti. "Andremo in campo – dice – con la massima umiltà e concentrazione, avremo bisogno di fare una grande partita, perché il Trodica è una formazione ricca di calciatori di talento e dotata di grande fisicità in tutti i reparti. Dovremo avere il pallino del gioco fin dai primi minuti, perché vogliamo gestire i ritmi della gara e cercare di capitalizzare al meglio le occasioni che saremo in grado di creare". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Terza sfida incrociata/2. Il neo acquisto Cappa sulla gara di oggi: "È indispensabile un Tolentino al top»