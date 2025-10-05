Terza sfida incrociata 1 Buratti sul match contro i cremisi | Trodica serve un ritmo forsennato

"Dobbiamo dimostrare che la sconfitta a Montegranaro è un episodio isolato, allora con il Tolentino il Trodica dovrà imprimere un ritmo forsennato". Ecco cosa chiede l’allenatore Roberto Buratti al suo Trodica. "Ho anche chiesto quella concentrazione – spiega – che ci è mancata a Montegranaro, se siamo attenti e concentrati non ce ne è per nessuno". Oggi al San Francesco la squadra di Buratti affronterà per la terza volta in stagione quella cremisi. "In Coppa – ricorda – abbiamo perso malamente l’andata e poi ci siamo rifatti vincendo da loro". Quelle due gare hanno lasciato un insegnamento. "Ci hanno detto che gli avversari sono pericolosi e dispongono di un attacco di valore, su tutti Moscati che ha la capacità di creare la superiorità numerica e al quale dovremo prestare attenzione". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

