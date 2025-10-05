Terza categoria - Girone A e girone B | risultati gol e classifiche Una prima giornata con tante reti e diversi colpi esterni
Nel girone "A" una sola vittoria casalinga, del San Vito 3-0 sull’ Atletico Penarol (Paganelli, Zhyrukha e Lombardi). La Calcistica Popolare Trebesto ha espugnato 2-1 (Salvetti e Toure) il campo del Casciana Poggio (cui non è bastato Nikolli). Successo esterno del Lammari 3-1 (Giomi, Stringari e Hansa) a Vagli sullo Sporting (Bertolini). Primi tre punti anche per il Farneta che vince 2-1 grazie a Betti e Galli sul Barga che ci ha provato con Marchi. Secca vittoria 3-0 del Giesse Barga (Bonini, Amato e Fontanini) sul Pescaglia. 1-1 Ligacutiglianese - Spianate (Olivieri per i padroni di casa, Gentile per gli ospiti) e Morianese - Coreglia 0-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
