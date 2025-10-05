Terry Gilliam doccia fredda per il suo nuovo film con Johnny Depp | Non si farà

Il regista era al lavoro su Carnival at the End of Days, progetto a cui erano collegati nomi quali Depp, Jeff Bridges, Adam Driver e Jason Momoa Terry Gilliam sperava di realizzare un ultimo film per coronare la sua illustre carriera: un progetto intitolato Carnival at the End of Days, con un cast impressionante che includeva Johnny Depp, Jeff Bridges, Adam Driver, Jason Momoa, Tom Waits, Asa Butterfield ed Emma Laird. Negli ultimi mesi, il regista è stato attivamente impegnato nella sua realizzazione ma nel corso di una nuova intervista è arrivata una doccia fredda, per lui e i suoi molti estimatori: il film probabilmente non verrà realizzato per le solite ragioni, di natura economica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Terry Gilliam, doccia fredda per il suo nuovo film con Johnny Depp: "Non si farà"

"Brazil" film del 1985 diretto da Terry Gilliam sarà proiettato in lingua originale (inglese) con sottotitoli in italiano al cinema La Compagnia sabato 4 ottobre alle 20:00

