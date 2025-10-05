Terrore per gli italiani | sfiorato dal raid russo a Leopoli il treno su cui viaggiavano 110 attivisti

Momenti di paura per un gruppo di 110 attivisti italiani impegnati nella decima missione del Movimento europeo di azione non violenta (Mean). Durante la notte, mentre il treno su cui viaggiavano lasciava Kiev diretto al confine con la Polonia, il convoglio si è trovato nel mezzo di un massiccio attacco russo contro Leopoli. Bombardamenti e fuga verso il confine Dopo circa tre ore di viaggio, nella. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Terrore per gli italiani: sfiorato dal raid russo a Leopoli il treno su cui viaggiavano 110 attivisti

