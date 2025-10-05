Terrore alla festa di laurea | irruzione di ragazzi armati di mazze da baseball e martelli

Pisa, 5 ottobre 2025 – Doveva essere una serata di gioia, invece si è trasformata in un incubo. Una festa di laurea a Pisa con una cinquantina di ragazzi tra i 25 e i 30 anni, molti dei quali medici e ingegneri, è degenerata in una violenta aggressione: più di dieci i feriti, almeno due quelli trasportati in ospedale con prognosi fino a cinque giorni. A scatenare la rissa – scrive il Tirreno – un'aggressione da parte di soggetti esterni alla festa, armati di mazze da baseball, coltelli e martelli. Il tutto è accaduto nella notte tra venerdì e sabato alla palestra Judo Champion di via Carlo Francesco Gabba, nei pressi del polo universitario d'Ingegneria e dell'ospedale Santa Chiara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

