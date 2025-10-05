Terricciola protagonista dell’evento nazionale ‘Il sapere è di tutti - Una lezione in piazza’
Una mattinata di cultura, arte e comunità. Sabato 4 ottobre il teatro DiVino - Tommaso Gherardi del Testa di Terricciola ha ospitato l’evento nazionale ‘Il Sapere è di tutti - Una lezione in piazza’, promosso dall’Università degli Studi Guglielmo Marconi e patrocinato dal Comune di Terricciola. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
