Terribile frontale un' auto prende fuoco | due morti in un incidente nel Bergamasco
È di due morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina alle 7 sulla statale 671 della Valle Seriana, all’altezza di Casnigo (Bergamo). Nello scontro tra due auto, una ha preso fuoco. Grazie all’intervento di due vigili del fuoco di passaggio e fuori servizio, che hanno prestato soccorso con degli estintori, le fiamme non hanno raggiunto la seconda vettura. Nulla da fare, purtroppo,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
