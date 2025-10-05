Terremoto nella notte scossa di magnitudo 3.0 nello Stretto

Terremoto nello Stretto, davanti alla costa tirrenica della provincia di Reggio Calabria. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma di magnitudo 3.0 è avvenuto alle ore 00:47 di questa notte a una profondità di 15 chilometri. Non si registrano danni a persone o. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

