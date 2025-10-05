Terremoto nella notte scossa di magnitudo 3.0 nello Stretto
Terremoto nello Stretto, davanti alla costa tirrenica della provincia di Reggio Calabria. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma di magnitudo 3.0 è avvenuto alle ore 00:47 di questa notte a una profondità di 15 chilometri. Non si registrano danni a persone o. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: terremoto - notte
Due scosse di terremoto di magnitudo 3.2 registrate nella notte
Terremoto, paura nella notte: magnitudo 5.1
Terremoto nella notte in Irpinia: sisma di magnitudo 3.5 a Bonito (Avellino)
#Terremoto #CampiFlegrei, scosse nella notte: la più forte di magnitudo 3.3 | DATI e MAPPE - X Vai su X
Notte da incubo per la popolazione filippina, sorpresa da un forte #terremoto che ha seminato devastazione e causato decine di morti... - facebook.com Vai su Facebook
Campi Flegrei, nella notte terremoto di magnitudo 3.3 - 50, con epicentro nei Campi Flegrei, a due chilometri di profondità. Da ansa.it
Terremoto ai Campi Flegrei nella notte, scossa di magnitudo 3.3 avvertita dalla popolazione - 50 si è verificata una scossa di magnitudo 3. Riporta msn.com