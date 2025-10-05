Terremoto in Italia la scossa nella notte

Tvzap.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

– Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre, alle 00:50, una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 ha destato preoccupazione tra gli abitanti della zona della Solfatara di Pozzuoli, in provincia di Napoli. L’evento sismico si è verificato a una profondità di circa 2,4 chilometri. Il sisma è stato percepito distintamente dalla popolazione non solo a Pozzuoli, ma anche in diversi quartieri dell’area flegrea e in alcune zone di Napoli città. Al momento, non si registrano danni a persone o edifici, ma la paura tra i residenti rimane alta. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

terremoto in italia la scossa nella notte

© Tvzap.it - Terremoto in Italia, la scossa nella notte

In questa notizia si parla di: terremoto - italia

Terremoto in Italia, paura sul set della nota soap opera: attori terrorizzati (VIDEO)

Scossa di terremoto in Italia, la terra ha tremato di colpo: tanta paura

Terremoto in Italia, la terra ha tremato di colpo

terremoto italia scossa notteScossa di terremoto a Messina di magnitudo 2,6. La terra trema in Sicilia - Una scossa di terremoto in provincia di Messina di magnitudo 2,6 intorno alle 4 del mattino. Scrive rainews.it

terremoto italia scossa notteScossa di terremoto avvertita oggi in Lombardia, epicentro e dati INGV - 57 di oggi, venerdì 3 ottobre 2025, un’intensa scossa di terremoto di magnitudo 3. centrometeoitaliano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Terremoto Italia Scossa Notte