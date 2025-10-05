terremoto in italia la scossa nella notte

– Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre, alle 00:50, una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 ha destato preoccupazione tra gli abitanti della zona della Solfatara di Pozzuoli, in provincia di Napoli. L’evento sismico si è verificato a una profondità di circa 2,4 chilometri. Il sisma è stato percepito distintamente dalla popolazione non solo a Pozzuoli, ma anche in diversi quartieri dell’area flegrea e in alcune zone di Napoli città. Al momento, non si registrano danni a persone o edifici, ma la paura tra i residenti rimane alta. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

