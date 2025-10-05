Terremoto in Italia la scossa nella notte
– Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre, alle 00:50, una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 ha destato preoccupazione tra gli abitanti della zona della Solfatara di Pozzuoli, in provincia di Napoli. L’evento sismico si è verificato a una profondità di circa 2,4 chilometri. Il sisma è stato percepito distintamente dalla popolazione non solo a Pozzuoli, ma anche in diversi quartieri dell’area flegrea e in alcune zone di Napoli città. Al momento, non si registrano danni a persone o edifici, ma la paura tra i residenti rimane alta. . 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: terremoto - italia
Terremoto in Italia, paura sul set della nota soap opera: attori terrorizzati (VIDEO)
Scossa di terremoto in Italia, la terra ha tremato di colpo: tanta paura
Terremoto in Italia, la terra ha tremato di colpo
Valorizzare i luoghi della cultura del centro Italia, in particolare quelli colpiti dal terremoto del 2016-2017. Il Ministero della Cultura ha destinato, dal 2022 ad oggi, grandi risorse per contrastare il rischio di isolamento infrastrutturale, sociale e culturale. Nel dett - facebook.com Vai su Facebook
Mappe effetti #terremoto zona #Confine #Italia-slovenia (#SLOVENIA) del 25-09-2025 15:40:56 ML: 3.0 - X Vai su X
Scossa di terremoto a Messina di magnitudo 2,6. La terra trema in Sicilia - Una scossa di terremoto in provincia di Messina di magnitudo 2,6 intorno alle 4 del mattino. Scrive rainews.it
Scossa di terremoto avvertita oggi in Lombardia, epicentro e dati INGV - 57 di oggi, venerdì 3 ottobre 2025, un’intensa scossa di terremoto di magnitudo 3. centrometeoitaliano.it scrive