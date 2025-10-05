Terremoto ai Campi Flegrei scossa di md 3.3 con epicentro Pozzuoli
Alle 00.50 di questa notte la terra ha tremato nell'area dei Campi Flegrei: magnitudo 3.3, ipocentro a soli 2,4 chilometri di profondità. Nuovo episodio sismico ai Campi Flegrei. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato alle ore 00,50 di oggi, domenica 5 ottobre, una scossa di magnitudo 3.3 con epicentro Pozzuoli via vecchia san Gennaro.
Nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei, due di magnitudo 2.8
Terremoto a Napoli nella zona dei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.1: riparte lo sciame sismico
Terremoto Campi Flegrei, scossa 2.1: iniziato sciame sismico
Forte scossa di terremoto nella notte: 3.3 - 50 La terra è tornata a tremare facendo registrare ai sismografi un movimento tellurico di ...
Terremoto a Napoli, sciame sismico ai Campi Flegrei: la scossa più forte di magnitudo 2.2 - 6 e profondità 2,2 chilometri, registrato alle 16,41 con epicentro in prossimità di via Cupa Cigliano.