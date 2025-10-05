Alle 00.50 di questa notte la terra ha tremato nell’area dei Campi Flegrei: magnitudo 3.3, ipocentro a soli 2,4 chilometri di profondità. Nuovo episodio sismico ai Campi Flegrei. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato alle ore 00,50 di oggi, domenica 5 ottobre, una scossa di magnitudo 3.3 con epicentro Pozzuoli via vecchia san Gennaro. . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di md 3.3 con epicentro Pozzuoli