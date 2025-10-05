Terremoto ai Campi Flegrei scossa di md 3.3 con epicentro Pozzuoli

2anews.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 00.50 di questa notte la terra ha tremato nell’area dei Campi Flegrei: magnitudo 3.3, ipocentro a soli 2,4 chilometri di profondità. Nuovo episodio sismico ai Campi Flegrei. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato alle ore 00,50 di oggi, domenica 5 ottobre, una scossa di magnitudo 3.3 con epicentro Pozzuoli via vecchia san Gennaro. . 🔗 Leggi su 2anews.it

terremoto ai campi flegrei scossa di md 33 con epicentro pozzuoli

© 2anews.it - Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di md 3.3 con epicentro Pozzuoli

In questa notizia si parla di: terremoto - campi

Nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei, due di magnitudo 2.8

Terremoto a Napoli nella zona dei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.1: riparte lo sciame sismico

Terremoto Campi Flegrei, scossa 2.1: iniziato sciame sismico

terremoto campi flegrei scossaForte scossa di terremoto nella notte: 3.3 - 50 La terra è tornata a tremare facendo registrare ai sismografi un movimento tellurico di ... Si legge su napolivillage.com

terremoto campi flegrei scossaTerremoto a Napoli, sciame sismico ai Campi Flegrei: la scossa più forte di magnitudo 2.2 - 6 e profondità 2,2 chilometri, registrato alle 16,41 con epicentro in prossimità di via Cupa Cigliano. Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Terremoto Campi Flegrei Scossa