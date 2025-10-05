Terremoti sciame sismico a Oliveri ma tremano anche lo Stretto e le isole Eolie

Sciame sismico tra Oliveri e Falcone dove ieri sera sono state registrate quattro scosse, la più intensa di magnitudo 3.1 alle ore 22.32, ma tremano anche le isole Eolie e lo Stretto di Messina dove stanotte, alle 00.47, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha rilevato una scossa di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Terremoto in provincia di Messina, in Sicilia, a Oliveri. Magnitudo 3.1. Il 04 Ottobre 2025 ore 22:32 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.

Campi Flegrei, sciame sismico in corso - 7 con epicentro in contrada Pisciarelli a Napoli e ipocentro a 3km di profondità

