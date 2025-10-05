Terremoti ai Campi Flegrei sciame sismico tra ieri sera e stamattina | magnitudo 3.3 la scossa più forte

Uno sciame sismico, iniziato nella serata di ieri e conclusosi questa mattina, ha attraversato i Campi Flegrei: 13 i terremoti registrati in poco meno di 12 ore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Secondo gli scienziati, i terremoti e il sollevamento del suolo nei Campi Flegrei sono dovuti ai gas surriscaldati e non alla risalita del magma ma le cose possono cambiare:

[DATI #RIVISTI] #terremoto Md 3.3 ore 00:50 IT del 05-10-2025 a Campi Flegrei Prof= 2.4 Km #INGV_44345642

