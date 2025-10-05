Terremoti ai Campi Flegrei nella notte sciame sismico con scossa di magnitudo 3.3 a Pozzuoli
Nella notte uno sciame sismico ha fatto registrare ben 13 terremoti nella zona dei Campi Flegrei, la più forte delle quali avvenuta a Pozzuoli. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: terremoti - campi
Terremoti ai Campi Flegrei, nessuna scossa forte nella notte. Ma lo sciame sismico continua
Campi Flegrei, sciame sismico nella notte: i principali terremoti
Campi Flegrei, una frattura sotto il vulcano. Così gli scienziati hanno “ascoltato” i terremoti
13 terremoti in meno di 12 ore. Cosa sta accadendo ai Campi Flegrei: attivo lo sciame sismico - facebook.com Vai su Facebook
[DATI #RIVISTI] #terremoto Md 3.3 ore 00:50 IT del 05-10-2025 a Campi Flegrei Prof= 2.4 Km #INGV_44345642 - X Vai su X
Campi Flegrei, nella notte terremoto di magnitudo 3.3 - 50, con epicentro nei Campi Flegrei, a due chilometri di profondità. Come scrive ansa.it
Terremoto Campi Flegrei oggi, magnitudo 3.3/ Ultime notizie INGV: nella notte uno sciame da 13 scosse - Terremoto Campi Flegrei oggi, 5 ottobre 2025: secondo l'INGV nella notte si è verificato uno sciame sismico da 13 scosse ... Si legge su ilsussidiario.net