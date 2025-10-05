' Terra fertile' ritornano i laboratori su danze e ritmi della tradizione

A San Martino ricominciano gli appuntamenti targati 'Terra fertile', la rassegna di musiche e danze tradizionali, con la finalità di dar vita a un contesto di socialità in cui sperimentare modi antichi di stare insieme e fare comunità attraverso l'arte.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

