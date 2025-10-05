' Terra fertile' ritornano i laboratori su danze e ritmi della tradizione
A San Martino ricominciano gli appuntamenti targati 'Terra fertile', la rassegna di musiche e danze tradizionali, con la finalità di dar vita a un contesto di socialità in cui sperimentare modi antichi di stare insieme e fare comunità attraverso l'arte.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: terra - fertile
Nel suggestivo scenario del Parco Regionale dei Castelli Romani, a Velletri, terra fertile nata dal respiro dell’antico Vulcano Laziale e culla di una tradizione vitivinicola secolare, l’iniziativa di R Green si appresta a far rifiorire il patrimonio botanico locale. - facebook.com Vai su Facebook
Laboratorio Teatrale “Terreno Fertile” - Laboratori teatrali di presenza scenica sul tema delle radici a cura di Maria Letizia Chezza, attrice laureata presso l’Accademia Internazionale di Teatro di Roma ed educatrice teatrale certificata CS ... Come scrive lecceprima.it