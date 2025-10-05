Terni Volley Academy i Dragons si ‘insediano’ al PalaTerni | La città detiene un grande patrimonio sportivo
Entra nel vivo la fase di avvicinamento al campionato della Terni Volley Academy. Dopo aver svolto la prima parte della preparazione tra il PalaDiVittorio ed il palazzetto di Acquasparta i Dragons ‘entreranno’ in modo definitivo al PalaTerni. A partire dalla giornata di domani – lunedì 6 ottobre. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
